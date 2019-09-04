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«Встал и на работу»: Эдгард Запашный отреагировал на операцию брата 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Эдгард Запашный отреагировал на операцию брата
Фото: Instagram
Аскольд Запашный попал с больницу из-за проблем с позвоночником. Народный артист давно страдает из-за грыжи и несколько раз переносил операции, но пока победить проблему до конца не удается.
На этот раз обострившаяся грыжа могла передавить нерв, на кону была способность ходить, и немецкие врачи провели срочную операцию худруку Большого Московского государственного цирка.
О своих проблемах дрессировщик сообщил лично. Подписчики пожелали представителю цирковой династии скорейшего выздоровления.
Среди тех, кто переживает за Аскольда — его родной брат и по совместительству начальник БМГЦ Эдгард Запашный.
Он решил подбодрить пациента и в качестве мотиватора выбрал приказной тон, сообщает сайт Радио «КП».
«Хайп ловишь? Встал и на работу!» — написал в Instagram дрессировщик.
Подписчики оценили подход и пришли к выводу, что такой призыв точно скоро поставит Аскольда на ноги.
Именитый пациент и сам не планирует долго болеть. Он хочет вернуться к работе уже в середине сентября. Тем более врачи дают благоприятные прогнозы, говорят, что на двигательной активности операция не отразится, а полное восстановление произойдет через 5-6 недель, пишет сайт OA.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Аскольд Запашный , Эдгард Запашный
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