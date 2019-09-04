Россияне высказали мнение о шутках про «Третье сентября»

40% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не считают, что шутки о песне "Третье сентября" — дурной вкус. Их они смешат.

23% проголосовавших не испытывают каких-либо эмоций к этой песне, поэтому и шуток они не понимают, но и не против них.

20% респондентов вообще не понимают, почему эту песню до сих пор все обсуждают. Они ответили: «Да, подобные шутки — это дурной вкус, пора бы уже оставить ее в покое».

17% россиян не слышали эту песню.

Всего в опросе приняли участие 5 988 человек.

«3 сентября» сочинили Игорь Крутой Игорь Николаев , а Шуфутинский впервые исполнил в начале 1990-х. Пользователи интернета годами каждое 3 сентября шутят о «3 сентября» — о качестве самой композиции или, например, внешней схожести Шуфутинского с рэпером Риком Россом.

По словам коллеги обоих Юрия Лозы, «3 сентября» — хорошая песня, придумать такую очень тяжело, а осмеять можно что угодно. Мемы, посвященные треку Шуфутинского, музыкант также оценивает невысоко.