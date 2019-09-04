Россияне высказали мнение о шутках про «Третье сентября» 

40% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не считают, что шутки о песне "Третье сентября" — дурной вкус. Их они смешат.
23% проголосовавших не испытывают каких-либо эмоций к этой песне, поэтому и шуток они не понимают, но и не против них.
20% респондентов вообще не понимают, почему эту песню до сих пор все обсуждают. Они ответили: «Да, подобные шутки — это дурной вкус, пора бы уже оставить ее в покое».
17% россиян не слышали эту песню.
Всего в опросе приняли участие 5 988 человек.
«3 сентября» Михаила Шуфутинского — хорошая песня, а шутки о ней — дурновкусные, заявил РИА Новости Юрий Лоза.
«3 сентября» сочинили Игорь Крутой и Игорь Николаев, а Шуфутинский впервые исполнил в начале 1990-х. Пользователи интернета годами каждое 3 сентября шутят о «3 сентября» — о качестве самой композиции или, например, внешней схожести Шуфутинского с рэпером Риком Россом.
По словам коллеги обоих Юрия Лозы, «3 сентября» — хорошая песня, придумать такую очень тяжело, а осмеять можно что угодно. Мемы, посвященные треку Шуфутинского, музыкант также оценивает невысоко.
«Что это за мем, который можно использовать только раз в году?» — задался он вопросом.