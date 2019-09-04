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Рыжий «Иванушка» пойдет к Гузеевой и на «Дом-2» 

Рамблер + ещё 1 7 часов назад
«Рыжий» «Иванушка» собрался на «Дом-2»
Фото: РИА Новости
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что после развода с женой он может принять участие в программе Ларисы Гузеевой «Давай поженимся!» или в шоу «Дом-2». Об этом он написал в Instagram.
В новом посте Григорьев-Апполонов обратился к телеведущему Андрею Малахову и пожаловался на его продюсеров.
«Андрюх! Меня сегодня твои продюссеры разбудили ни свет ни заря! Зовут к тебе в программу! Про развод с Машей Не пойду!» — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Артист подчеркнул, что обсуждать ему нечего: «развелись и развелись».
«Так что я теперь свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан!) Лучше схожу к Гузеевой или в Дом-2! Обнял!» — заключил он.
Со второй супругой Марией Григорьев-Апполонов познакомился в 2002 году. У пары двое детей.
В 2019 году в СМИ появилась информация, что жена ушла от певца к баскетболисту Андрею Зубкову. Григорьев-Апполонов эту информацию опровергал. Позже певец сообщил, что они с супругой решили взять паузу в отношениях, чтобы «разобраться каждый в себе», но разводиться не планируют. Однако позже женщина рассказала, что они разводятся.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Андрей Зубков , Андрей Малахов , Лариса Гузеева
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