«Рыжий» «Иванушка» собрался на «Дом-2»

Рыжий «Иванушка» пойдет к Гузеевой и на «Дом-2»

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что после развода с женой он может принять участие в программе Ларисы Гузеевой «Давай поженимся!» или в шоу «Дом-2». Об этом он написал в Instagram.

В новом посте Григорьев-Апполонов обратился к телеведущему Андрею Малахову и пожаловался на его продюсеров.

«Андрюх! Меня сегодня твои продюссеры разбудили ни свет ни заря! Зовут к тебе в программу! Про развод с Машей Не пойду!» — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Артист подчеркнул, что обсуждать ему нечего: «развелись и развелись».

«Так что я теперь свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан!) Лучше схожу к Гузеевой или в Дом-2! Обнял!» — заключил он.

Со второй супругой Марией Григорьев-Апполонов познакомился в 2002 году. У пары двое детей.