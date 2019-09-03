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Розенбаум рассказал о своем состоянии 

Рамблер 2 часа назад
Популярный музыкант Александр Розенбаум подтвердил информацию о госпитализации и поблагодарил поклонников за беспокойство. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Все нормально, все будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно», — пояснил изданию музыкант.
Он также попросил передать поклонникам «большое спасибо за заботу и внимание».
«Я думаю, этот вопрос уже можно совершенно спокойно пока закрыть. Надеюсь, что на графике концертов моих, которые начнутся с 21 сентября, ничего не отразится. Это самое главное», — подчеркнул Розенбаум.
По данным «Московского комсомольца», состояние музыканта ухудшилось 1 сентября, он был госпитализирован в научно-исследовательский онкологический институт им. Герцена. При этом продюсер певца Белла Купсина заявила ТАСС, что Александру Розенбауму была сделана плановая операция и его здоровью ничего не угрожает.
Шоу-бизнес , Видео , Александр Розенбаум , ИТАР-ТАСС
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