Розенбаум рассказал о своем состоянии 

Популярный музыкант Александр Розенбаум подтвердил информацию о госпитализации и поблагодарил поклонников за беспокойство. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Все нормально, все будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно», — пояснил изданию музыкант.
Он также попросил передать поклонникам «большое спасибо за заботу и внимание».
«Я думаю, этот вопрос уже можно совершенно спокойно пока закрыть. Надеюсь, что на графике концертов моих, которые начнутся с 21 сентября, ничего не отразится. Это самое главное», — подчеркнул Розенбаум.
По данным «Московского комсомольца», состояние музыканта ухудшилось 1 сентября, он был госпитализирован в научно-исследовательский онкологический институт им. Герцена. При этом продюсер певца Белла Купсина заявила ТАСС, что Александру Розенбауму была сделана плановая операция и его здоровью ничего не угрожает.