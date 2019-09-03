Розенбаум рассказал о своем состоянии

Популярный музыкант Александр Розенбаум подтвердил информацию о госпитализации и поблагодарил поклонников за беспокойство. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Все нормально, все будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно», — пояснил изданию музыкант.

Он также попросил передать поклонникам «большое спасибо за заботу и внимание».

«Я думаю, этот вопрос уже можно совершенно спокойно пока закрыть. Надеюсь, что на графике концертов моих, которые начнутся с 21 сентября, ничего не отразится. Это самое главное», — подчеркнул Розенбаум.