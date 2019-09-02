Волочкова резко высказалась о возлюбленной отца своей дочери

«Вы знаете, меня поражает такой факт. Вот у меня в жизни настоящее, прекрасные и классные мужчины, есть любимый человек, возлюбленный, с которым я живу уже девять месяцев, десять даже получается. И вот моих возлюбленных называют любовниками, а любовниц, простите, альфонса, вы называете девушками», — заявила балерина.

При этом авторы программы пояснили, что бизнесмен до сих пор не вернул балерине долг в три миллиона долларов, однако дарит новой возлюбленной дорогие подарки.

В свою очередь ведущая Елена Николаева , которая сейчас встречается с Игорем Вдовиным, заявила, что не получала от бизнесмена очень дорогих подарков.