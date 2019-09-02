Волочкова резко высказалась о возлюбленной отца своей дочери 

Балерина Анастасия Волочкова во время эфира программы «Ты не поверишь!» резко отреагировала на вопрос о новой девушке отца своей дочери, бизнесмена Игоря Вдовина. По словам Волочковой, ее возлюбленных называют «любовниками», а «любовниц альфонса — девушками».
«Вы знаете, меня поражает такой факт. Вот у меня в жизни настоящее, прекрасные и классные мужчины, есть любимый человек, возлюбленный, с которым я живу уже девять месяцев, десять даже получается. И вот моих возлюбленных называют любовниками, а любовниц, простите, альфонса, вы называете девушками», — заявила балерина.
При этом авторы программы пояснили, что бизнесмен до сих пор не вернул балерине долг в три миллиона долларов, однако дарит новой возлюбленной дорогие подарки.
В свою очередь ведущая Елена Николаева, которая сейчас встречается с Игорем Вдовиным, заявила, что не получала от бизнесмена очень дорогих подарков.
Ранее Анастасия Волочкова возмутила своих подписчиков, разместив в Instagram видео с мангалом и сравнив его с «Вечным огонем». Несмотря на то, что балерина закрыла комментарии в своем аккаунте, ее поклонники высказали свое недовольство на фан-страницах звезды и через связанные с ней хэштеги.