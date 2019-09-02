«Бывает и хуже»: Самбурская вызвала жалость поклонников

Пользователи соцсети поддержали артистку, восхитившись ее фигурой.

«А у меня полная жопа…», — подписала Самбурская фотографию, на которой она лежит на пляже в красной шляпе и купальнике (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Пользователи соцсети в комментариях к записи отметили, что при любых проблемах в жизни Анастасия Самбурская остается красавицей.

«Настя, бывает и хуже!», — написали в комментариях.

«Все в полном порядке, главное не худая», — уверен mikhailveretnov.

«Не знаю, что у вас с жизненными обстоятельствами, но то куда впивается купальник — отличное», — считает korolevnachka.

«Ох Настя! Фотография красивая, фигура отличная, Вы же все это знаете. Надпись к фото поинтересней бы…», — пожелала hramovaip.