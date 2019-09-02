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«Бывает и хуже»: Самбурская вызвала жалость поклонников 

Рамблер 39 минут назад
«Бывает и хуже»: Самбурская вызвала жалость поклонников
Фото: Instagram
Актриса Анастасия Самбурская выложила в Instagram фотографию в красном купальнике, сопроводив ее провокационной подписью.
Пользователи соцсети поддержали артистку, восхитившись ее фигурой.
«А у меня полная жопа…», — подписала Самбурская фотографию, на которой она лежит на пляже в красной шляпе и купальнике (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Пользователи соцсети в комментариях к записи отметили, что при любых проблемах в жизни Анастасия Самбурская остается красавицей.
«Настя, бывает и хуже!», — написали в комментариях.
«Все в полном порядке, главное не худая», — уверен mikhailveretnov.
«Не знаю, что у вас с жизненными обстоятельствами, но то куда впивается купальник — отличное», — считает korolevnachka.
«Ох Настя! Фотография красивая, фигура отличная, Вы же все это знаете. Надпись к фото поинтересней бы…», — пожелала hramovaip.
По данным «СтарХит», ранее Анастасия Самбурская пожаловалась, что на сайте знакомств девушка с именем Диана использовала ее фото. При этом в описании профиля был указан возраст — 34 года и рост — 170 сантиметров. Актриса прокомментировала ситуацию, отметив, что «какая-то гадина сидит под ее фото и знакомится с заграничными принцами».
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Самбурская
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