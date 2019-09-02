Олег Тактаров обвинил Наталью Штурм в домогательствах

Певица была потрясена такими откровениями актера, но отрицать данный факт не стала.

Скандалы с обвинениями в домогательствах в шоу-бизнесе не такая уж редкость. В один из последних оказалась втянута певица Наталья Штурм. А вот инициатором стал российско-американский актер Олег Тактаров.

Откровенное признание он сделал во время записи программы «Пусть говорят», на которой обсуждали скандал вокруг Пласидо Доминго. Тактаров комментировал ситуацию по скайпу и поделился опытом общения с Натальей Штурм: «Она сказала: „Поехали в отель“, а я ей ответил: „А можно я поеду домой?“.

Сидевшая в студии Штурм была потрясена заявлением из-за океана, но на публике скандалить не стала, перевела все в шутку.

»Услышав слова Олега, я, конечно, была шокирована таким откровением! Не ожидала от мужчины… тем более это было давным-давно. Я поражена», — признается Штурм.

Она уверена, что между ней и Тактаровым не было никаких домогательств — все по любви. Много лет назад пара состояла в романтических отношениях.

«Мне было 35 лет. Нас связала не просто взаимная симпатия, но и более близкие отношения. Да, действительно очень классно провели время в гостинице», — говорит певица kp.ru. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) 24 Авг 2019 в 3:03 PDT

Что толкнуло актера вспомнить о былых временах сейчас, тем более вынести это на всеобщее обсуждение, она даже не догадывается. Но признается, что экс-возлюбленный пал в ее глазах.

«Выглядит он как-то не очень. Нынешний Тактаров уступает тому накаченному красавчику, каким он мне нравился», — резюмирует певица. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleg Taktarov Олег Тактаров (@olegtaktarov_official) 30 Авг 2019 в 1:37 PDT

Ранее Штурм рассказала об отношениях, которые закончились для нее очень болезненно. Избранник изменял звезде с молодой девушкой, и, узнав о предательстве, певица поспешила расстаться с мужчиной, пишет сайт Dni.ru.