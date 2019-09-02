Клара Новикова раскрыла подробности смерти второго мужа

Артистка Клара Новикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» поделилась подробностями смерти своего второго супруга — спортивного журналиста Юрия Зерчанинова. По ее словам, мужчина курил всю жизнь и подорвал здоровье. Начались проблемы сначала с сонной артерией, а потом с сердцем.

«Юра сам выбрал хирурга, который его оперировал. Была большая операция на сердце. Ему поставили биологический клапан. Но никто не сказал мне, что может начаться отторжение клапана. Я не могла понять, почему супруга знобит, почему он прячется от меня. А потом выяснилось, что началось заражение крови. Юра, конечно, героически боролся», — заметила Новикова.

По ее словам, в какой-то момент к ней подошел врач и сказал, что супругу надо либо ампутировать ногу, либо доставать тромб из ноги. «Я не могла представить мужа, который всю жизнь занимался спортом, без ноги. Но тромб достать было сложнее. Возможно, в тот момент я допустила роковую ошибку», — заявила Клара Новикова.

В больнице после операции Юрий Зерчанинов прожил еще около двух недель.