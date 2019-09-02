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Новикова предложила Корчевникову жениться на ее внучке 

Рамблер + ещё 3 13 часов назад
Новикова предложила Корчевникову жениться на ее внучке
Фото: РИА Новости
Юмористка Клара Новикова стала героиней программы «Судьба человека» и предложила ведущему Борису Корчевникову познакомиться с ее внучкой Анной. Выпуск программы опубликован на YouTube-канале «Россия 1».
«Вы зануда, Боря. <…> У меня Анька вон ходит неохваченная. Я не знаю, сколько лет вам, Ане мой — 18. Ну, и Юра был меня старше», — заявила юмористка.
Она отметила, что ее внучка очень избирательная. Новикова рассказала, что девушка учится на дизайнера и имеет хороший вкус.
«Так что, может быть, вас все-таки познакомить», — задумалась она.
«Познакомьте», — ответил Корчевников.
Он добавил, что Аня — это его любимое имя.
Юмористка заявила, что Корчевников ей очень симпатичен, поэтому она хочет устроить его жизнь. После этого Новикова обратилась к его матери Ирине Леонидовне.
«Ирина Леонидовна, отпустите Борьку. Я так понимаю, что он там уже при вас присох», — посетовала она.
37-летний Корчевников после этого рассказал, что до сих пор живет с мамой, а она хочет внуков.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Другое , Борис Корчевников , Клара Новикова
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