Новикова предложила Корчевникову жениться на ее внучке

«Вы зануда, Боря. <…> У меня Анька вон ходит неохваченная. Я не знаю, сколько лет вам, Ане мой — 18. Ну, и Юра был меня старше», — заявила юмористка.

Она отметила, что ее внучка очень избирательная. Новикова рассказала, что девушка учится на дизайнера и имеет хороший вкус.

«Так что, может быть, вас все-таки познакомить», — задумалась она.

«Познакомьте», — ответил Корчевников.

Он добавил, что Аня — это его любимое имя.

Юмористка заявила, что Корчевников ей очень симпатичен, поэтому она хочет устроить его жизнь. После этого Новикова обратилась к его матери Ирине Леонидовне.

«Ирина Леонидовна, отпустите Борьку. Я так понимаю, что он там уже при вас присох», — посетовала она.

37-летний Корчевников после этого рассказал, что до сих пор живет с мамой, а она хочет внуков.