Стали известны подробности госпитализации Розенбаума 

Народный артист России Александр Розенбаум перенес плановую операцию. Об этом со ссылкой на продюсера музыканта Беллу Купсину сообщает ТАСС.
«Сегодня утром в одной из клиник успешно прооперировали известного певца и композитора, народного артиста РФ Александра Розенбаума. Хирургическое вмешательство было плановым и необходимым», — заявила Купсина.
По ее словам, артист «чувствует себя удовлетворительно, его здоровью ничего не угрожает».
«Небольшая медицинская пауза не отразится на концертном графике артиста», — подчеркнула продюсер.
По данным «Московского комсомольца», состояние музыканта ухудшилось 1 сентября, он был госпитализирован в научно-исследовательский онкологический институт им. Герцена. Врачи подозревали у Розенбаума нарушение мозгового кровообращения, однако диагноз не подтвердился.