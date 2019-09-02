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Стали известны подробности госпитализации Розенбаума 

Рамблер + ещё 9 5 часов назад
Стали известны подробности госпитализации Розенбаума
Фото: ТАСС
Народный артист России Александр Розенбаум перенес плановую операцию. Об этом со ссылкой на продюсера музыканта Беллу Купсину сообщает ТАСС.
«Сегодня утром в одной из клиник успешно прооперировали известного певца и композитора, народного артиста РФ Александра Розенбаума. Хирургическое вмешательство было плановым и необходимым», — заявила Купсина.
По ее словам, артист «чувствует себя удовлетворительно, его здоровью ничего не угрожает».
«Небольшая медицинская пауза не отразится на концертном графике артиста», — подчеркнула продюсер.
По данным «Московского комсомольца», состояние музыканта ухудшилось 1 сентября, он был госпитализирован в научно-исследовательский онкологический институт им. Герцена. Врачи подозревали у Розенбаума нарушение мозгового кровообращения, однако диагноз не подтвердился.
Шоу-бизнес , Александр Розенбаум , ИТАР-ТАСС
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