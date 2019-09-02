Стали известны подробности госпитализации Розенбаума

«Сегодня утром в одной из клиник успешно прооперировали известного певца и композитора, народного артиста РФ Александра Розенбаума. Хирургическое вмешательство было плановым и необходимым», — заявила Купсина.

По ее словам, артист «чувствует себя удовлетворительно, его здоровью ничего не угрожает».

«Небольшая медицинская пауза не отразится на концертном графике артиста», — подчеркнула продюсер.