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Клара Новикова рассказала о победе над раком 

Рамблер + ещё 6 13 часов назад
Клара Новикова рассказала о победе над раком
Фото: РИА Новости
Юмористка Клара Новикова в программе «Судьба человека» на «России 1» заявила, что давно поборола рак и удивлена, что до сих пор журналисты это «муссируют».
«Уже даже врача, который помог мне победить рак, нет в живых. Но слухи о моей болезни все равно не дают покоя людям», — отметила Новикова.
По словам юмористки, большую помощь в борьбе с онкологией ей оказал муж, «который переболел вместе с ней».
«Я не очень могла рассчитывать на помощь дочери. Она, конечно, прибегала ко мне…Но сдавала выпускные экзамены в школе, поступала в институт», — рассказала Новикова, отметив, что у нее был «гениальный врач, который стал ей другом».
Новикова также рассказала, что пока лежала в больнице, говорила с женщинами, которые отказывались от еды и «от жизни», убеждая их бороться.
Шоу-бизнес , Клара Новикова
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