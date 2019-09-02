Клара Новикова рассказала о победе над раком

Юмористка Клара Новикова в программе «Судьба человека» на «России 1» заявила , что давно поборола рак и удивлена, что до сих пор журналисты это «муссируют».

«Уже даже врача, который помог мне победить рак, нет в живых. Но слухи о моей болезни все равно не дают покоя людям», — отметила Новикова.

По словам юмористки, большую помощь в борьбе с онкологией ей оказал муж, «который переболел вместе с ней».

«Я не очень могла рассчитывать на помощь дочери. Она, конечно, прибегала ко мне…Но сдавала выпускные экзамены в школе, поступала в институт», — рассказала Новикова, отметив, что у нее был «гениальный врач, который стал ей другом».

Новикова также рассказала, что пока лежала в больнице, говорила с женщинами, которые отказывались от еды и «от жизни», убеждая их бороться.