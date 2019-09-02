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Розенбаум попал в реанимацию 

Рамблер + ещё 18 2 часа назад
Певец Александр Розенбаум перенес тяжелую операцию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, операция продлилась несколько часов и завершилась успешно.
Сейчас 67-летний артист находится в реанимации одной из московских больниц в тяжелом состоянии.
По данным «СтарХита», о тяжелой болезни Розенбаума рассказывал певец Иосиф Кобзон. Кобзон упомянул Розенбаума среди тех, кто лечился в московском онкологическом центре. Он заявил, что туда также обращались Александр Буйнов и артистка Людмила Рюмина.
Сам Розенбаум информацию о раке опровергал. Он писал в Instagram, что «жив, здоров, прекрасно себя чувствует», а «ни о какой онкологии и речи быть не может».
Шоу-бизнес , Видео , Иосиф Кобзон , Александр Розенбаум , Людмила Рюмина , Александр Буйнов
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