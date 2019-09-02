Жена Мамонова рассказала о его состоянии

Супруга актера Мамонова рассказала о его состоянии

Актер и музыкант Петр Мамонов выписан из больницы до следующей операции на сердце, которая запланирована на конец сентября, сообщила в понедельник ТАСС его супруга Ольга Мамонова

"Его выписали, едем домой. Чувствует он себя, честно говоря, неважно", — сказала она.

Ранее планировалось, что музыкант останется под присмотром врачей кардиологического отделения 1-й Градской больницы в Москве до повторного стентирования.

Мамонов был госпитализирован 24 августа. По словам супруги музыканта, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа ему сделали операцию.

Создателю музыкальной группы "Звуки Му" Мамонову 68 лет. Он известен по своим моноспектаклям, играл в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан".

Мамонов — обладатель кинопремий "Ника", "Золотой орел", а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".