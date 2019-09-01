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Стало известно, чем теперь будет заниматься Эд Ширан 

Рамблер 4 часа назад
Стало известно, чем будет заниматься Эд Ширан
Фото: РИА Новости
Недавно британский музыкант объявил на последнем концерте своего тура, что решил отдохнуть и покидает сцену примерно на полтора года.
Однако если верить словам его менеджера, Стюарта Кэмпа, отдых певца больше напоминает лишь некоторую смену деятельности. Во всяком случае, планы на время перерыва в концертной деятельности озвучены грандиозные.
Ширан уже занялся подготовкой нового альбома, а также планирует принять предложения об участии в киносьемках. Кстати, это у него не будет первым опытом, он уже сыграл самого себя в фильме «Вчера».
Грядут перемены и в семейной жизни исполнителя. Он с супругой Черри Сиборн ждут пополнения семейства, — сообщает Teleprogramma.pro.
Шоу-бизнес , Эд Ширан
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