Стало известно, чем будет заниматься Эд Ширан

Стало известно, чем теперь будет заниматься Эд Ширан

Недавно британский музыкант объявил на последнем концерте своего тура, что решил отдохнуть и покидает сцену примерно на полтора года.

Однако если верить словам его менеджера, Стюарта Кэмпа, отдых певца больше напоминает лишь некоторую смену деятельности. Во всяком случае, планы на время перерыва в концертной деятельности озвучены грандиозные.

Ширан уже занялся подготовкой нового альбома, а также планирует принять предложения об участии в киносьемках. Кстати, это у него не будет первым опытом, он уже сыграл самого себя в фильме «Вчера».