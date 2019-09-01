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Звезды зажигают: Пугачева кричит на Галкина и Вайкуле 

Рамблер 6 часов назад
Звезды зажигают: Пугачева кричит на Галкина и Вайкуле
Фото: Instagram
Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Максим Галкин продолжают весело проводить время в Юрмале. Компанию связывают давние дружеские отношения, так что отрываются звезды по полной программе. Ну а потом, как и положено, подогревают свою популярность фотоотчетами.
Максим выложил в своем инстаграме очередной ролик с приключениями подруг.
Компания отдыхала в ресторане, зазвучала бодрая музыка, и Вайкуле пустилась в пляс.
Инициативу Лаймы — и саму Лайму — подхватил Максим в демонстративно страстном движении. Парочка дружно выделывала всяческие па, что было запечатлено на камеру.
Алла Борисовна не была бы сама собой, если бы не выдала ожидаемую реакцию: Примадонна делала страшные глаза, всячески изображала гнев и даже громко завопила, глядя на резвящуюся парочку.
Подписчики даже позавидовали подругам, не обремененным комплексами и веселящимся от души.
«Вот молодцы! Супер, я тоже так люблю отдыхать», «Ахаха, порадовали, прикольно!», «Класс! Молодцы! Нам бы так потом в их годы».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Лайма Вайкуле , Максим Галкин , Алла Пугачева , Юрмала
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