Звезды зажигают: Пугачева кричит на Галкина и Вайкуле

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 1 Сен 2019 в 12:59 PDT Максим выложил в своем инстаграме очередной ролик с приключениями подруг.

Компания отдыхала в ресторане, зазвучала бодрая музыка, и Вайкуле пустилась в пляс.

Инициативу Лаймы — и саму Лайму — подхватил Максим в демонстративно страстном движении. Парочка дружно выделывала всяческие па, что было запечатлено на камеру.

Алла Борисовна не была бы сама собой, если бы не выдала ожидаемую реакцию: Примадонна делала страшные глаза, всячески изображала гнев и даже громко завопила, глядя на резвящуюся парочку.

Подписчики даже позавидовали подругам, не обремененным комплексами и веселящимся от души.