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Эрнст назвал условие возвращения Друзя 

Рамблер + ещё 8 6 часов назад
Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что Александр Друзь может вернуться в телеигру «Что? Где? Когда?», если объяснит зрителям, что с ним произошло. Об этом сообщает ТАСС.
Чем зарабатывает Друзь
«Я думаю, что если Александр Друзь объяснится перед зрителями, вероятность его возвращения очень высока», — сказал гендиректор Первого канала.
Знаток Александр Друзь в этом году стал фигурантом крупного скандала. Зимой главный редактор телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер рассказал в соцсетях, что Друзь предложил ему «сдать» вопросы накануне игры за часть призовой суммы. В качестве доказательства Бер выложил записи телефонных разговоров с Друзем.
Друзь в ответ обвинил самого Бера, заявив, что тот за деньги предложил ему заранее поделиться вопросами викторины.
После служебной проверки Первый канал отстранил и Бера и Друзя от участия в своих передачах.
Весной на заседании Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Друзь принес извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?».
Комментарии34
Шоу-бизнес , Видео , Александр Друзь , Константин Эрнст
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