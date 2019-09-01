Эрнст назвал условие возвращения Друзя

«Я думаю, что если Александр Друзь объяснится перед зрителями, вероятность его возвращения очень высока», — сказал гендиректор Первого канала.

Знаток Александр Друзь в этом году стал фигурантом крупного скандала. Зимой главный редактор телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер рассказал в соцсетях, что Друзь предложил ему «сдать» вопросы накануне игры за часть призовой суммы. В качестве доказательства Бер выложил записи телефонных разговоров с Друзем.

Друзь в ответ обвинил самого Бера, заявив, что тот за деньги предложил ему заранее поделиться вопросами викторины.

После служебной проверки Первый канал отстранил и Бера и Друзя от участия в своих передачах.

Весной на заседании Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Друзь принес извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?».