Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наташа Королева рассказала, где будет учиться ее сын 

Рамблер + ещё 1 13 часов назад
Наташа Королева рассказала, где будет учиться сын
Фото: РИА Новости
Семнадцатилетний Архип Глушко пока не готов посвящать себя артистической стезе. Этим летом юноша успешно прошел вступительные испытания и теперь он — студент Высшей школы экономики.
Счастливая Королева поздравила Архипа, в том числе и в инстаграме.
В микроблоге она выложила ролик, где новоиспеченный студент читает на английском языке стихи поэта Михаила Гуцериева, написавшего немало песен для звезд отечественной эстрады.
«Лирика от Михаила Гуцериева на английском языке звучит по-особенному в прочтении студента первого курса ВШЭ Архипа Сергеевича Глушко! Поздравляю с началом учебного года!» — заявила гордая мама.
Подписчики сопереживают и радуются.
«аааа…звезда ты, не звезда, богач, бедняк…все в результате становятся беззащитными перед любовью к своим детям и волнением за будущее своих детей. Поздравляю звездную семью с этим земным счастьем — поступлением сыночка!»
Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Гуцериев , Наташа Королева , ВШЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли причину для ядерной войны
США нашли причину для ядерной войны26
Премьер Грузии уходит с поста
Премьер Грузии уходит с поста3
США ответили на претензии РФ из-за удара по Идлибу
США ответили на претензии РФ из-за удара по Идлибу219
Российский альпинист пропал на Эльбрусе
Российский альпинист пропал на Эльбрусе3
«Пришли солдаты и выставили нас из дома»
«Пришли солдаты и выставили нас из дома»7
Видео
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
01:53
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
Украина В мире
Акулы окружили «остров сокровищ»
00:55
Акулы окружили «остров сокровищ»
Происшествия В мире
Появились подробности стрельбы в Техасе
02:34
Появились подробности стрельбы в Техасе
Происшествия
На Украине похоронили Конституцию
00:18
На Украине похоронили Конституцию
Украина В мире
Эвелина Бледанс попала в велокатастрофу
00:33
Эвелина Бледанс попала в велокатастрофу
Шоу-бизнес
В Беслане почтили память жертв теракта
01:02
В Беслане почтили память жертв теракта
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение