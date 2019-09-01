Наташа Королева рассказала, где будет учиться сын

Наташа Королева рассказала, где будет учиться ее сын

Семнадцатилетний Архип Глушко пока не готов посвящать себя артистической стезе. Этим летом юноша успешно прошел вступительные испытания и теперь он — студент Высшей школы экономики Счастливая Королева поздравила Архипа, в том числе и в инстаграме. В микроблоге она выложила ролик, где новоиспеченный студент читает на английском языке стихи поэта Михаила Гуцериева , написавшего немало песен для звезд отечественной эстрады. «Лирика от Михаила Гуцериева на английском языке звучит по-особенному в прочтении студента первого курса ВШЭ Архипа Сергеевича Глушко! Поздравляю с началом учебного года!» — заявила гордая мама. Подписчики сопереживают и радуются. «аааа…звезда ты, не звезда, богач, бедняк…все в результате становятся беззащитными перед любовью к своим детям и волнением за будущее своих детей. Поздравляю звездную семью с этим земным счастьем — поступлением сыночка!» Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 31 Авг 2019 в 10:27 PDT