«Зубы скрипят от злости»: именем Кудрявцевой пользуются мошенники

Вот она, темная сторона популярности — чем известнее персона, тем больше шансов на то, что ей заинтересуются мошенники.

Телеведущая Лера Кудрявцева со своей более чем трехмиллионной аудиторией инстаграма показалась пираньям интернета привлекательной добычей.

Некоторое время назад она провела среди своих подписчиков конкурс. А потом, используя ее видео, мошенники начали запускать в сети липовые конкурсы, собирая деньги с людей, доверяющих Кудрявцевой.

Лера крайне огорчена — ей жаль пострадавших поклонников, а также неприятно быть вовлеченной, пусть и без ее ведома, в аферу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 31 Авг 2019 в 12:39 PDT Она решила предупредить своих подписчиков и опубликовала об этой истории пост в микроблоге.

«Весь лохотрон, который происходит в интернете и с якобы моих левых аккаунтов — это развод! Я не имею к этому никакого отношения! Конкурс проводился один раз уже давно, но мошенники взяли это видео и собирают с людей деньги! У меня зубы скрипят от злости и несправедливости. Не ведитесь, и не смейте посылать ни единой копейки! ЭТО РАЗВОД!»

Фолловеры негодование теледивы поняли, приняли и поддержали.