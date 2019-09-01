Светлаков: «Рестораны — интересная часть моей жизни»

Ресторанный бизнес привлекал и привлекает людей творческих профессий. Возможно, отчасти потому, что эта сфера деятельности тоже в чем-то творческая и тоже связана с общением с людьми. Однако получается далеко не у всех.

Сергей Светлаков , известный юморист и продюсер канала СТС, также в свое время принял решение и открыл сеть ресторанов. В том числе — и в своем родном городе, Екатеринбурге

Однако серьезной финансовой опорой для шоумена, по его словам, этот бизнес так и не стал.

«Это не те деньги, на которые я рассчитываю жить до пенсии… Это отчасти бизнес, отчасти — творчество, я через это реализуюсь. Раз в несколько месяцев провожу какие-то праздники, смотрим, что можно поменять внутри, это всегда такая творческая лаборатория. Пытаешься придумать, как удивить достаточно избалованного большим количеством заведений клиента. Это интересная часть моей жизни», — цитирует его слова портал Е1.

Более того, в последнее время доходы значительно снизились.