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Светлаков: «Рестораны — интересная часть моей жизни» 

Рамблер 14 часов назад
Светлаков: «Рестораны — часть моей жизни»
Фото: РИА Новости
Ресторанный бизнес привлекал и привлекает людей творческих профессий. Возможно, отчасти потому, что эта сфера деятельности тоже в чем-то творческая и тоже связана с общением с людьми. Однако получается далеко не у всех.
Сергей Светлаков, известный юморист и продюсер канала СТС, также в свое время принял решение и открыл сеть ресторанов. В том числе — и в своем родном городе, Екатеринбурге.
Однако серьезной финансовой опорой для шоумена, по его словам, этот бизнес так и не стал.
«Это не те деньги, на которые я рассчитываю жить до пенсии… Это отчасти бизнес, отчасти — творчество, я через это реализуюсь. Раз в несколько месяцев провожу какие-то праздники, смотрим, что можно поменять внутри, это всегда такая творческая лаборатория. Пытаешься придумать, как удивить достаточно избалованного большим количеством заведений клиента. Это интересная часть моей жизни», — цитирует его слова портал Е1.
Более того, в последнее время доходы значительно снизились.
«Это связано абсолютно со всеми ресторанами. У людей реально стало меньше денег, они стали больше экономить. Ресторан сейчас — это больше формат выходного дня. Если четыре-пять лет назад людей в течение рабочей недели становилось больше, сейчас уже нет».
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Шоу-бизнес , Сергей Светлаков , Екатеринбург
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