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Билан и Рудковская остались в Сочи после «Новой волны» ради Собчак 

Ura.Ru + ещё 3 18 часов назад
Билан и Рудковская остались в Сочи ради Собчак
Фото: URA.RU
Телеведущая Ксения Собчак собирается создать новую программу в формате реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Его героями станут продюсер Яна Рудковская и ее окружение, в том числе певец Дима Билан.
«С «Keeping Up with the Kardashians» шоу Собчак роднит не только концепция», — сообщает Super.ru.
По информации издания, создатели программы с участием Рудковской приобрели официальную лицензию у авторов оригинального реалити о семье Кардашьян.
В подтверждение сказанному портал опубликовал видео со съемок, на кадрах которого Рудковская и Билан следуют по набережной Сочи в окружении камер. Сообщается, что шоу о секретах закулисной жизни продюсера появятся в эфире уже в октябре.
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Яна Рудковская @rudkovskayaofficial, ее семья и ближайшее окружение станут героями проекта Ксении Собчак @xenia_sobchak — шоу в формате легендарного реалити о семье Кардашьян. В распоряжение Super оказалось видео со съемок, которые на днях стартовали в Сочи: на кадрах Рудковская и участвующий в одном из выпусков Дима Билан @bilanofficial следуют по набережной в окружении камер и восторженной толпы отдыхающих. Как стало известно Super, секреты закулисья жизни Яны и всего отечественного шоу-бизнеса появятся в эфире уже в октябре. С Keeping Up with the Kardashians шоу Собчак роднит не только концепция: создатели проекта приобрели официальную лицензию у авторов оригинального реалити. #реалити #люкс #kardashians Как вам такая задумка?

Публикация от  SUPER (@super.ru)

Ранее Рудковская и Билан посетили международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», который в этом году прошел в Сочи с 24 по 29 августа. Интернет-пользователи, которые следили за фестивалем, успели раскритиковать внешний вид музыкального продюсера, уточняет агентство Nation News.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Дима Билан , Яна Рудковская , Ксения Собчак , Super.ru , Сочи
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