Билан и Рудковская остались в Сочи ради Собчак

Билан и Рудковская остались в Сочи после «Новой волны» ради Собчак

«С «Keeping Up with the Kardashians» шоу Собчак роднит не только концепция», — сообщает Super.ru.

По информации издания, создатели программы с участием Рудковской приобрели официальную лицензию у авторов оригинального реалити о семье Кардашьян.

Ранее Рудковская и Билан посетили международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», который в этом году прошел в Сочи с 24 по 29 августа. Интернет-пользователи, которые следили за фестивалем, успели раскритиковать внешний вид музыкального продюсера, уточняет агентство Nation News.