Юрист посоветовала Божене Рынске организовать роды в США

По данным издания, ранее Божена Рынска сообщала, что ее муж при жизни составил завещание, где исключил общего с ней ребенка из числа наследников.

Если суррогатная мать родит в США ситуация может измениться, считает адвокат Юлия Вербицкая.

«В Америке у Рынски, безусловно, больше шансов, чем в России. Если у нее на руках будут документы, подтверждающие, что родители ребенка — она и Малашенко, в США она сможет претендовать на наследство даже без судебного решения», — рассказала Вербицкая.

Она также высказала мнение, что процесс по признанию наследницей дочери Рынски может стать революционным.