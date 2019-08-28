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Юрист посоветовала Божене Рынске организовать роды в США 

Рамблер 55 минут назад
Юрист посоветовала Божене Рынске организовать роды в США
Фото: Instagram
В случае, если суррогатная мать, вынашивающая ребенка от блогера Божены Рынски и покойного основателя НТВ Игоря Малашенко, родит в США, то малышка сможет претендовать на наследство от отца. Об этом изданию Teleprogramma.pro заявила адвокат Юлия Вербицкая.
По данным издания, ранее Божена Рынска сообщала, что ее муж при жизни составил завещание, где исключил общего с ней ребенка из числа наследников.
Если суррогатная мать родит в США ситуация может измениться, считает адвокат Юлия Вербицкая.
«В Америке у Рынски, безусловно, больше шансов, чем в России. Если у нее на руках будут документы, подтверждающие, что родители ребенка — она и Малашенко, в США она сможет претендовать на наследство даже без судебного решения», — рассказала Вербицкая.
Она также высказала мнение, что процесс по признанию наследницей дочери Рынски может стать революционным.
Божена Рынска ведет тяжбу наследство с бывшей женой Малашенко Еленой Пивоваровой и его детьми. Активы Малашенко оцениваются в 16 миллионов долларов.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Божена Рынска , Елена Пивоварова , Игорь Малашенко , Юлия Вербицкая , НТВ , США
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