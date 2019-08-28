Филипп Киркоров представил на «Новой волне» песню «Лунный гость»

Филипп Киркоров выступил на конкурсе "Новая волна", где впервые представил песню "Лунный гость". Трансляцию премьеры в прямом эфире вела соцсеть "Одноклассники".

"Я, конечно, когда услышал песню, мне ее прислали, я сразу сказал — моя! Вот бывает такое, моя песня. Но она долго лежала, долго ждала своего часа, года три", — заявил Киркоров.

Он добавил, что в течение нескольких часов в сети появится клип на эту композицию, который снял режиссер Заур Засеев . Певец также рассказал, что "Лунный гость" был написан Алексеем Романовым на стихи Михаила Гуцериеева.

"Новая волна" — ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. С 2015 года он проводится в Сочи. С 24 по 29 августа пользователи "Одноклассников" могут наблюдать за выступлениями и репециями конкурса в прямом эфире в официальной группе "Новой Волны".