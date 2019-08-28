Успех и алкоголь: что стало с участницами «Лицея»

Участницы группы «Лицей» столкнулись с проблемами с алкоголем и успехом, удачно вышли замуж и, возможно, пытались убить себя, пишет СтарХит.

Ровно пять лет назад скончался основатель и продюсер коллектива Алексей Макаревич. Поговаривали, что кузен Андрея Макаревича годами злоупотреблял алкоголем, хотя официальной причиной его смерти значится сердечная недостаточность.

Елена Перова и В оригинальный состав «Лицея» входили Анастасия Макаревич Изольда Ишханишвили . Анастасия была падчерицей Алексея и стала руководить группой после его ухода. Она замужем за юристом, воспитывает двоих сыновей, а в 2019-м «Лицей» под ее началом выпустил новый альбом.

Елена Перова, сводная сестра телеведущего Сергея Супонева, была уволена из «Лицея» в 1997-м за несоблюдение правил. После этого она пела в группе «Амега», выпустила сольный альбом, снималась в сериале «Маргоша».

В 2013-м Перова попала в скандальное пьяное ДТП. Поговаривали даже, что на самом деле тогда она хотела покончить с собой. Год спустя певица была поймана пьяной за рулем вновь. В том же 2014-м она была обнаружена в своей квартире без сознания и отправлена на лечение в психиатрическую клинику. Сейчас Перова не поет и не появляется на ТВ. Семью она так и не завела.

«У меня все настолько хорошо, что я сама не могу в это поверить», — заявляла недавно Изольда Ишханишвили.

После ухода из «Лицея» она неудачно пыталась начать сольную карьеру, а потом встретила мужа — бизнесмена-строителя, — переехала на Рублевку, родила сына и развивает бренд швейцарской косметики в России.