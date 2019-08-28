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Алибасов ответил на обвинения дочери Шукшиной 

Рамблер 57 минут назад
Алибасов ответил на обвинения дочери Шукшиной
Фото: Instagram
Продюсер группы «На-На» опроверг заявление дочери актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о том, что он может претендовать на наследие ее отца, писателя Василия Шукшина. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Ранее Ольга Шукшина заявила изданию «Собеседник», что брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной — фиктивный. Она отметила, что боится за наследие отца и настаивает на его расторжении.
«Мы с Лидой дружим многие годы. А Ольги не было все это время рядом с матерью. Теперь она появилась и, видимо, думает, что я ей конкурент», — отметил Бари Алибасов.
Он также подчеркнул, что не намерен претендовать на наследство, оставшееся от Василия Шукшина.
«Наверное, Лида имеет какие-то права на все то, что Шукшин написал. Но я этим не интересовался. Считаю, это ее дело, кому она будет передавать права. А я не собираюсь претендовать вообще ни на что — ни на жилую площадь, ни на творчество писателя Шукшина, ни на творчество актрисы Лидии Шукшиной. Пусть они там между собой сами разбираются — врукопашную или через суд», — подчеркнул Алибасов.
Он также напомнил, что ему уже 72 года и «в гроб он ничего не заберет».
«У нас с Лидой давние комфортные отношения. А Оля пытается их разрушить. Я с Лидой еще не говорил на этот счет, она сейчас в Болгарии», — пояснил продюсер.
Ранее стало известно, что 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо на отдыхе в Болгарии. Бари Алибасов обвинил в ухудшении самочувствия жены Ольгу Шукшину, заявив в Instagram, что актриса оказалась на больничной койки из-за «гнусных посланий» дочери.
Комментарии
Шоу-бизнес , Василий Шукшин , Ольга Шукшина , Бари Алибасов , ИД "Собеседник" , Комсомольская правда
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