Алексея Воробьева заподозрили в романе с врачом-диетологом

По данным издания, на VIP-вечеринке «Новой волны» Воробьев и Зубарева устроили романтические танцы и вместе покинули ночью мероприятие, уехав на одном автомобиле.

Молодые люди познакомились три года назад в Лос-Анджелесе, где Наталья Зубарева училась в медицинской академии. С тех пор, как они утверждают, стали близкими друзьями. Наталья даже снялась недавно в одном из клипов Воробьева — «Круглосуточно твой», пишет издание со ссылкой на источник в окружении пары.

Зубарева также разместила в своем Instagram видео и фото с морской прогулки, которую она провела в компании Алексея Воробьева.

«У меня есть семья. У меня есть друзья. У меня есть любимая работа и иногда даже есть свободное время. Мне есть к чему стремиться и не о чем жалеть!» — подписала Наталья Зубарева фото, на котором она стоит рядом с Воробьевым (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к записи подписчики назвали спутника Зубаревой «красавчиком», поздравив ее.

«Всё Наташа хватай его и неотпускай», — пожелала пользователь с ником art7732.