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Алексея Воробьева заподозрили в романе с врачом-диетологом 

Рамблер 41 минуту назад
Воробьева заподозрили в романе с врачом-диетологом
Фото: Instagram
Певец Алексей Воробьев пришел на вечеринку конкурса «Новая волна» с автором книги «Вальс гормонов», врачом Натальей Зубаревой. Также они вместе провели время на морской прогулке, сообщает Teleprogramma.pro.
По данным издания, на VIP-вечеринке «Новой волны» Воробьев и Зубарева устроили романтические танцы и вместе покинули ночью мероприятие, уехав на одном автомобиле.
Молодые люди познакомились три года назад в Лос-Анджелесе, где Наталья Зубарева училась в медицинской академии. С тех пор, как они утверждают, стали близкими друзьями. Наталья даже снялась недавно в одном из клипов Воробьева — «Круглосуточно твой», пишет издание со ссылкой на источник в окружении пары.
Зубарева также разместила в своем Instagram видео и фото с морской прогулки, которую она провела в компании Алексея Воробьева.
«У меня есть семья. У меня есть друзья. У меня есть любимая работа и иногда даже есть свободное время. Мне есть к чему стремиться и не о чем жалеть!» — подписала Наталья Зубарева фото, на котором она стоит рядом с Воробьевым (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В комментариях к записи подписчики назвали спутника Зубаревой «красавчиком», поздравив ее.
«Всё Наташа хватай его и неотпускай», — пожелала пользователь с ником art7732.
Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Воробьев , Наталья Зубарева
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