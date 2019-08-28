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Заворотнюк заподозрили в хайпе «по сценарию Алибасова» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Заворотнюк заподозрили в хайпе «по сценарию Алибасова»
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи предположили, что актриса Анастасия Заворотнюк могла сама запустить слух о своем онкологическом заболевании «ради хайпа».
О раке мозга, который якобы выявили у Заворотнюк, ранее сообщил журнал «Тайны звезд». Издание утверждало, что актриса заболела после процедуры ЭКО и рождения третьего ребенка.
В апреле Заворотнюк побывала на открытии ювелирного салона, тогда на шее у нее заметили шрам. Врачи заявили журналистам, что он похож на след от биопсии загрудинных узлов, которую делают, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз — разновидности рака крови.
Также СМИ обратили внимание, что в последнее время Заворотнюк не появляется на светских мероприятиях, а 8 августа в спектакле «Все мужчины делают это» ее заменила другая актриса.
Концертный директор Заворотнюк Стас Христов сначала заявил, что со здоровьем актрисы все в порядке. Затем он сообщил «Комсомольской правде», что позже актриса сама расскажет «всю правду».
«В начале сентября Настя даст большое телевизионное интервью. Вы узнаете всю правду из первых уст. Настя все расскажет, поулыбается… Идет рабочий процесс», — заявил он.
Пользователи решили, что представитель актрисы специально решил «заинтриговать» аудиторию и привлечь внимание к передаче с Заворотнюк.
«Слава богу, если здорова, но зачем это всё было? К чему?!» — написал в комментариях к этой новости один из пользователей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Кем надо быть, чтобы устраивать пиар на болезни», — возмутился другой.
Также комментаторы заявили, что история Заворотнюк «идет по сценарию Алибасова».
В начале июня сообщалось, что 72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, попал в токсикореанимацию и потерял память. Позже продюсера заподозрили в инсценировке отравления, а в эфире «Пусть говорят» предположили, что он прятался в реанимации из-за проблем с квартирой.
«После истории с отправлением Алибасова, веры никому нет, одно вранье кругом. Будем ждать откровений от самой Заворотнюк, и не факт, что будет правда)))» — отметила одна из пользовательниц.
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Комсомольская правда
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