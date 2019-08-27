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Панайотов признался, что посещал врачей после смерти Началовой и Фриске 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Певец Александр Панайотов признался, что является очень впечатлительной натурой, и трагичные события приводят его в состояние ужаса. Так было после смерти Юлии Началовой.
Выпускник «Фабрики звезд» был очень дружен с певицей, и когда ее не стало, трудно переживал потерю.
С момента смерти Юлии прошло уже полгода, но время так и не смогло притупить боль.
«У меня были тяжелые панические атаки, жесткая депрессия, я даже боялся выходить на сцену. Психологическое состояние было жутким, длилось почти месяц», — признался артист Dni.ru.
На помощь пришли легкие антидепрессанты и теща, которая работает в Боткинской больнице.
«Я — паникер. Но мне помогли в больнице у тещи, там лечатся все наши селебрити, так что ей можно доверять», — делится сокровенными подробностями Александр.
Не только смерть Началовой подорвала здоровье исполнителя. После трагедии, которая приключилась с Жанной Фриске, он тоже оказывался в больнице.
Панайотова так впечатлил случай с певицей, что он отправился пройти исследование на онкологию.
«Единственный раз в жизни сдавал онкомаркеры, было полное обследование всего организма. Как раз после смерти Жанны Фриске, меня охватила паника, все на ровном месте», — говорит певец.
Жанне Фриске диагностировали глиобластому — неоперабельную опухоль головного мозга, она скончалась 15 июня 2015 года.
В марте 2019 года умерла Юлия Началова, у нее было заражение крови и развившаяся сердечная недостаточность.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Александр Панайотов , Дни.Ру
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