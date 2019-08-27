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Юлиан экстренно госпитализирован 

Рамблер + ещё 3 36 минут назад
Фото: кадр Youtube
Певец Юлиан попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщает Мэш.
По информации телеграм-канала, накануне звезда 1990-х почувствовал себя плохо по причине проблем с сердцем. Ему несколько раз вызывали скорую.
Сегодня состояние Юлиана ухудшилось и его госпитализировали в одну из больниц Москвы — врачи решили, что артисту требуется круглосуточное наблюдение.
Юлиану Васину 46 лет. Он уроженец Коломны, выпускник ГИТИСа, некогда официальный исполнитель гимна Москвы, создатель Театра песни и радиостанции Julian Radio, Заслуженный артист России, Народный артист Тывы, Чечни и Ингушетии.
Юлиан участвовал в первом фестивале «Славянский базар», пел для королевы Великобритании Елизаветы 2 и мирных жителей Чечни во время войны в республике, записал девять альбомов. Весной 2019-го его женой стала певица Анастасия.
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