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«Преемница» Пугачевой рассказала об уговорах Крутого 

Рамблер 27 минут назад
По словам певицы Светланы Лободы, она считала «нескромным» исполнение песни Аллы Пугачевой «Живи спокойно страна» на творческом вечере Игоря Крутого и композитору пришлось ее уговаривать. Об это она рассказала в интервью «Московскому комсомольцу».
Творческий вечер, на котором Светлана Лобода исполнила песню Пугачевой, прошел в рамках конкурса «Новая волна-2019».
«Игорь Крутой просил меня спеть именно эту песню. Я долго не решалась. Считала, что это очень нескромно, и просила меня избавить от этой участи. Игорь Яковлевич убеждал, говорил, что никто, кроме меня, ее исполнить не сможет, что я должна посмотреть на песню глубже, сделать свое видение. Настойчиво отправлял меня думать несколько раз», — рассказала газете певица.
Она отметила, что приняла решение спеть песню, посоветовавшись с Аллой Пугачевой.
«Мы как-то ужинали, и я сказала о том, что есть такая идея. «Как вы на это смотрите?» — спросила я. К моему изумлению, Алла Борисовна так же, как и Игорь Яковлевич, удивилась: а почему, говорит, ты не хочешь ее спеть, классная песня, тебе подходит. Говорю: мне как-то неудобно. «Значит, „Все люди как люди, а я суперзвезда“ удобно, а „Живи спокойно страна, я у тебя всего одна“ — неудобно?» — ответила она. Мы рассмеялись. «Не выдумывай, Лобода, пой!»», — заявила Светлана Лобода.
По словам певицы, она по-прежнему уверена, что эта песня только для Аллы Пугачевой, однако новая аранжировка, по ее мнению, получилась очень интересной и самодостаточной.
Ранее Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram видео с «благословлением» от Аллы Пугачевой.
На видео Пугачева перефразировала свою песню «Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна», отметив, что у страны есть «еще одна».
Комментарии4
Шоу-бизнес , Видео , Игорь Крутой , Светлана Лобода , Алла Пугачева , Московский комсомолец
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