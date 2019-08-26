«Отдых с умом»: на чем российские звезды экономят в отпуске

Аренда автомобилей, перелет за мили, апартаменты вместо пятизвездочных отелей. Российские звезды шоу-бизнеса рассказали изданию «СтарХит» об экономии в отпуске.

Так, артистка Инна Маликова , отдыхавшая в Черногории , рассказала изданию, что может экономить на билетах, однако выбирает дорогие гостиницы.

«Я очень люблю комфорт и выбираю лучшие гостиницы. А вот билеты на самолет могу купить и подешевле, тем более перелет в Черногорию составляет всего три с половиной часа. Эконом-класс в среднем обойдется в 15 тысяч рублей», — пояснила она.

А вот юморист Михаил Грушевский , проведший отпуск в Испании, предпочитает экономить на лежаках на пляже и посещать на отдыхе недорогие кафе.

«Экономить можно на пляжных лежаках, а это около 700 рублей с человека ежедневно, ведь гораздо приятнее, а главное, полезнее валяться прямо на песке. Вместо помпезных ресторанов посещали маленькие кафе прямо на берегу. А вот на впечатления потратились: заказали прогулку с профессиональным фотографом и экскурсоводом», — пояснил он.

В свою очередь бывшая Мисс Вселенная Оксана Федерова предпочитает отдыхать с семьей в Сочи и экономить на СПА-процедурах во время отпуска.

"Лететь два часа с копейками, а это большой плюс, если у вас маленькие дети. Придерживаюсь правила, что лучше в обычной жизни прижаться, а в отпуске гулять на широкую ногу. Однако в этот раз все же сохранила существенную сумму. Исключила из программы посещение всевозможных СПА. Уже давно отказались от экскурсий, а это минимум 10–15 тысяч рублей. Обычно берем машину и ездим сами", — заявила она.

По словам актрисы Екатерины Волковой, ей удалось сэкономить на аренде автомобилей во время отпуска в Италии.

«Вместо автомата взяли с механической коробкой передач, которая стоит в два раза дешевле. Билеты приобрели за мили, накопленные с предыдущих поездок. А вот на еде экономить не удавалось. Нас было восемь человек. И как ни старались, обед на всю компанию в среднем обходился в 12 тысяч рублей», — пояснила она.

Телеведущий Дмитрий Дибров с семьей отдохнул в этом году в Испании. По словам его жены Полины, они предпочитают снимать апартаменты.