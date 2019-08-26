Дочь Жасмин отдали в школу за 1,5 миллиона в год

Дочь певицы Жасмин и молдавского политика Илана Шора отдали учиться в Ломоносовскую школу. По данным «Дней.ру» , год обучения в этой школе стоит около 1,5 миллиона рублей.

Певица рассказала изданию, что ее дочь идет в первый класс в этом году.

«Она занималась в подготовительной группе и удивляла всех способностями — уже знает таблицу умножения», — подчеркнула Жасмин.

По данным издания, эту же школу окончил старший сын певицы. Несмотря на высокую стоимость обучения, Жасмин считает, что ей даже удалось сэкономить: цены в школе, которая находится рядом с домом ее семьи, гораздо выше.

По словам Жасмин, ее дочь мечтает стать певицей и ходить в музыкальную школу.

«Она <…> имеет слух и голос, играет на фортепиано, так что, вполне возможно, скоро будем ходить в консерваторию на ее концерты», — заявила певица.