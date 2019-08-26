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Дочь Жасмин отдали в школу за 1,5 миллиона в год 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дочь певицы Жасмин и молдавского политика Илана Шора отдали учиться в Ломоносовскую школу. По данным «Дней.ру», год обучения в этой школе стоит около 1,5 миллиона рублей.
Певица рассказала изданию, что ее дочь идет в первый класс в этом году.
«Она занималась в подготовительной группе и удивляла всех способностями — уже знает таблицу умножения», — подчеркнула Жасмин.
По данным издания, эту же школу окончил старший сын певицы. Несмотря на высокую стоимость обучения, Жасмин считает, что ей даже удалось сэкономить: цены в школе, которая находится рядом с домом ее семьи, гораздо выше.
По словам Жасмин, ее дочь мечтает стать певицей и ходить в музыкальную школу.
«Она <…> имеет слух и голос, играет на фортепиано, так что, вполне возможно, скоро будем ходить в консерваторию на ее концерты», — заявила певица.
Всего у Жасмин трое детей: старший сын от бизнесмена Вячеслава Семендуева, а от брака с Шором — дочь и сын. Певица рассказала, что ее дочь и старший сын отлично ладят, он «носит сестру на руках и обожает».
Комментарии3
Шоу-бизнес , Илана Шора , Вячеслав Семендуев
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