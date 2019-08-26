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Леонтьев съехался с женой 

Рамблер + ещё 2 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Жена Валерия Леонтьева приехала в Москву из США, рассказал СтарХиту сам певец.
70-летний Леонтьев с 1998-го официально женат на Людмиле Исакович. Ей 66 лет, она — бывший директор ансамбля и грумер, а ныне безработная, с начала 1990-х живет в США.
Позавчера в Сочи стартовал фестиваль «Новая волна». Туда Леонтьев приехал без жены, избегающей публичности.
«У нее все хорошо», — заверил Народный артист России в кулуарах мероприятия.
Певец рассказал, что в настоящее время Исакович находится в отпуске в Москве — лежит на диване и смотрит сериалы. Кроме того, она постоянно ходит в театры с «инспекцией» — ей нужно пересмотреть все, и так она поступает каждое лето.
«Вместе ходим во вкусные рестораны», — добавил Леонтьев.
Он отметил, что вместе с супругой отдыхает в экзотических местах — Гавайи, Виргинские острова, — а в его деньгах Исакович не нуждается, однако, «если попросит, конечно, даст».
Шоу-бизнес , Валерий Леонтьев , StarHit , Москва , США
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