Леонтьев съехался с женой

70-летний Леонтьев с 1998-го официально женат на Людмиле Исакович. Ей 66 лет, она — бывший директор ансамбля и грумер, а ныне безработная, с начала 1990-х живет в США.

Позавчера в Сочи стартовал фестиваль «Новая волна». Туда Леонтьев приехал без жены, избегающей публичности.

«У нее все хорошо», — заверил Народный артист России в кулуарах мероприятия.

Певец рассказал, что в настоящее время Исакович находится в отпуске в Москве — лежит на диване и смотрит сериалы. Кроме того, она постоянно ходит в театры с «инспекцией» — ей нужно пересмотреть все, и так она поступает каждое лето.

«Вместе ходим во вкусные рестораны», — добавил Леонтьев.

Он отметил, что вместе с супругой отдыхает в экзотических местах — Гавайи, Виргинские острова, — а в его деньгах Исакович не нуждается, однако, «если попросит, конечно, даст».