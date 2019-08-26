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Обвиняемого в сексуальных домогательствах Пласидо Доминго встретили овациями в Зальцбурге 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Joel Ryan/Invision/AP
Оперного певца Пласидо Доминго, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к женщинам, встретили овациями, когда музыкант вышел на сцену во время Зальцбургского фестиваля. Об этом передает AP.
Как стало известно, это была акция поддержки в адрес певца.
Сам Доминго после концерта поблагодарил слушателей за проявление такой ​​большой любви. Он назвал публику прекрасной, а само выступление хорошим.
До этого сообщалось, что всего в сексуальных домогательствах Доминго обвинили восемь певиц и одна танцовщица. Женщины утверждают, что певец склонял их к сексуальной близости, обещая им роли, и мешал их карьере, в случае получения отказа.
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Шоу-бизнес , Пласидо Доминго
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