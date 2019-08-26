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«Это девочка»: Рынска ждёт ребёнка от Малашенко 

Рамблер + ещё 8 42 минуты назад
Божена Рынска заведет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко. Об этом она сама рассказала в своем фейсбуке.
Медиаменеджер совершил самоубийство полгода назад в Испании. Вчера Рынска объявила, что суррогатная мать вынашивает ее и Малашенко ребенка.
«Это девочка», — уточнила вдова, упомянув, что результаты скринингов свидетельствуют о том, что ее дочь, Евгения Игоревна Малашенко, здорова.
Рынска добавила, что пока выплатила суррогатной матери лишь половину гонорара, потому что американские адвокаты, которые представляют ее интересы в деле о разделе имущества Малашенко, дороги. По этой причине, по словам Рынски, ей, скорее всего, придется собирать деньги «по фейсбуку».
«Если буду жива», — уточнила она, объяснив это ужасными и смертоносными приступами, «когда еще чуть-чуть и все», и тем, что дочь — не гарантия, что ее не «утянет на дно».
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Игорь Малашенко , Испания
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