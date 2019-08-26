«Это девочка»: Рынска ждёт ребёнка от Малашенко

Божена Рынска заведет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко . Об этом она сама рассказала в своем фейсбуке.

Медиаменеджер совершил самоубийство полгода назад в Испании . Вчера Рынска объявила, что суррогатная мать вынашивает ее и Малашенко ребенка.

«Это девочка», — уточнила вдова, упомянув, что результаты скринингов свидетельствуют о том, что ее дочь, Евгения Игоревна Малашенко, здорова.

Рынска добавила, что пока выплатила суррогатной матери лишь половину гонорара, потому что американские адвокаты, которые представляют ее интересы в деле о разделе имущества Малашенко, дороги. По этой причине, по словам Рынски, ей, скорее всего, придется собирать деньги «по фейсбуку».

«Если буду жива», — уточнила она, объяснив это ужасными и смертоносными приступами, «когда еще чуть-чуть и все», и тем, что дочь — не гарантия, что ее не «утянет на дно».