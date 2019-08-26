Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что у нее и покойного мужа будет дочь — Евгения Игоревна Малашенко. Прежде Рынска сообщала, что у них с супругом сохранились эмбрионы.

Рынска заявила в Facebook, что «не уследила» за супругом, но сообщила, что теперь у нее «с Игорем будет ребенок» — «здоровая девочка», если «судить по супер-прогрессивным скринингам».

Рынска призналась, что «тянет себя из мрака депрессии изо всех сил», чтобы не бросать «Евгению Игоревну Малашенко в утробе». Рынска «доползает до врачей», и они «вместе меняют препараты». При этом она призналась, что ребенок — «не гарантия, что не утянет на дно до появления» дочери на свет.

«Приступы у меня ужасные, смертоносные. Но я буду стараться», — заявила Рынска, добавив, что ей, вероятно, «придется по фейсбуку собирать деньги на оплату второй части гонорара сурмамы», поскольку все деньги «ушли на американских адвокатов».

Рынска выразила надежду на то, что сможет воспитать дочь «в любви и уважении к Игорю».

В комментариях Рынска сообщила, что о ребенке «уже заявили в суде», так что информация в любом случае стала бы известна. Она также рассказала, что «сурмаму спрятали», даже сама журналистка «не знает, как ее зовут и где конкретно она».

В марте сообщалось, что Рынска распродает вещи, чтобы оплатить услуги по экстракорпоральному оплодотворению.

Рынску заподозрили в желании использовать ребенка, чтобы претендовать на более значительную долю наследства Малашенко. Однако адвокаты по семейному и наследственному праву считают, что ребенок, зачатый после смерти Малашенко, не сможет стать его наследником.