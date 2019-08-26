«Отвлекла от карьеры»: Пригожин высказался о девушке сына Валерии

Арсений Шульгин встречается с моделью Анной Аверьяновой, более известной широкой публике под псевдонимом Шеридан.

«Негативное отношение к Ане Аверьяновой сложилось у нас из-за того, что она отвлекла Арсения от его карьеры пианиста. Когда они познакомились, ему было 16. Ради Ани он бросил учебу, бросил музыку, бросил все. Ушел из дома и, вместо того чтобы получать образование, стал зарабатывать деньги. Я просил Аню на него повлиять, чтобы он продолжил учиться. Предлагал им жить у нас. Все было бесполезно», — заявил газете Пригожин.

Он также подчеркнул, что негативное отношение к девушке никак не связано с ее семьей или отсутствием обеспеченных родственников.

«Кто у Ани родители — мне плевать. У нее, между прочим, очень крутой папа. Он главный пульмонолог Москвы. Далеко не бедный человек. Мама тоже связана с медициной и хорошо зарабатывает», — пояснил продюсер.

По его словам, они с женой лично знакомы с отцом Анны Аверьяновой.

«Не могу сказать, что мое отношение к Ане после этого изменилось. Она мне по-прежнему не нравится. Просто я смирился с выбором Арсения», — заявил он.