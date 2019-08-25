Верник-младший поставил точку в скандале с фотографией 

В век социальных сетей обрести известность в масштабе страны можно очень быстро. Причем как со знаком плюс, так и наоборот.
В суперскоростном режиме развернулась интрига вокруг студента МХАТа Григория Верника — продолжателя актерской династии Верников.
Молодой человек выложил в своем инстаграме фотографию, которая показалась ему забавной — он вытирает нос пятитысячной купюрой. Несколько сомнительная шутка вызвала шквал возмущения в сети. Тему подхватили средства массовой информации.
И пусть юноша, поразившись реакции публики, удалил провокационный снимок, фото уже расклонировали по сети.
Спасать репутацию сына бросился отец — Игорь Верник объяснил, что это всего лишь кадр из короткометражки, где его сын играет отрицательного героя.
Вслед за ним в инстаграме подробно рассказал о произошедшем недоразумении и сам герой скандала Григорий. Дело в том, что, действительно, он всего лишь выставил кадр из короткометражки «Интересное кино». К сожалению, не подумав сопроводить пост какой-либо пояснительной подписью.
«…я не поверил своим глазам, что обычная фотка со съемочной площадки фильма может вызвать такую реакцию. Как правильно заметили СМИ, я действительно вырос в семье, где уважают людей и труд. Если я задел чьи-то чувства своим постом, — прошу прощения. И не воспринимайте все так буквально», — обратился Верник-младший к подписчикам.