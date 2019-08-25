Верник-младший поставил точку в скандале с фотографией

В век социальных сетей обрести известность в масштабе страны можно очень быстро. Причем как со знаком плюс, так и наоборот.

В суперскоростном режиме развернулась интрига вокруг студента МХАТа Григория Верника — продолжателя актерской династии Верников.

Молодой человек выложил в своем инстаграме фотографию, которая показалась ему забавной — он вытирает нос пятитысячной купюрой. Несколько сомнительная шутка вызвала шквал возмущения в сети. Тему подхватили средства массовой информации.

И пусть юноша, поразившись реакции публики, удалил провокационный снимок, фото уже расклонировали по сети.

Спасать репутацию сына бросился отец — Игорь Верник объяснил, что это всего лишь кадр из короткометражки, где его сын играет отрицательного героя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gregory Vernik (@gr_vernik) 25 Авг 2019 в 4:12 PDT Вслед за ним в инстаграме подробно рассказал о произошедшем недоразумении и сам герой скандала Григорий. Дело в том, что, действительно, он всего лишь выставил кадр из короткометражки «Интересное кино». К сожалению, не подумав сопроводить пост какой-либо пояснительной подписью.