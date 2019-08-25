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Гарику Бульдогу нашли замену? 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
О том, что Гарик Харламов покидает проект Comed Club, говорят уже давно.
И вот в СМИ появилась информация о том, что в 15-м сезоне проекта Бульдогу уже не будет места. Предполагается что вместо него на сцену пригласят актера Павла Деревянко, — информирует Vladtime.ru, уточняя, что в обновленной команде юмористов появится сильный игрок.
Павел неоднократно работал на съемочной площадке вместе с игроками Comed Club, зрители его знают и любят. Возможно, что его кандидатура на замену Харламову была предложена ТНТ.
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Павел Деревянко
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