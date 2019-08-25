Гарику Бульдогу нашли замену?

О том, что Гарик Харламов покидает проект Comed Club, говорят уже давно.

И вот в СМИ появилась информация о том, что в 15-м сезоне проекта Бульдогу уже не будет места. Предполагается что вместо него на сцену пригласят актера Павла Деревянко , — информирует Vladtime.ru, уточняя, что в обновленной команде юмористов появится сильный игрок.

Павел неоднократно работал на съемочной площадке вместе с игроками Comed Club, зрители его знают и любят. Возможно, что его кандидатура на замену Харламову была предложена ТНТ.