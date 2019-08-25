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«Я же русский человек»: Охлобыстин признался в любви к алкоголю 

Рамблер 48 минут назад
Фото: РИА Новости
«Я же русский человек»: Охлобыстин признался в любви к алкоголю
Когда-то Иван Охлобыстин к спиртному, по его словам, был абсолютно равнодушен. Потом вследствие социальной инженерии алкоголь стал нормой его жизни. Сейчас артист борется с опасной зависимостью.
«Если ты не пьешь — можешь забыть о карьерном росте и новых знакомствах. Это пришлось на звонкие девяностые. Помню, как я начал выпивать. У меня была красивая бутылка абсента и набор из семи венских рюмочек. Я был неопытен, все семь наполнил и все семь выпил. Так открыл всю эту алкоголическую тематику, а потом года четыре жег», — цитирует Охлобыстина Starhit.
Действительно, когда-то практически все важные мероприятия и переговоры были связаны с обильными возлияниями. Быть белой вороной Охлобыстин не захотел.
Кстати, в профессиональном и финансовом плане посиделки с алкоголем дали положительный результат. Вот только со временем артист понял, что спиртное начало заменять ему воду, и нужно срочно остановиться.
Он стал отказываться от приглашений на банкеты и различные торжества, зная за собой неумение вовремя остановиться.
««Я же русский человек, время от времени мне очень хочется выпить, но я понял, что не стоит», — теперь утверждает Иван.
Однако полностью вычеркнуть спиртные напитки из своей жизни Охлобыстин не планирует. По его словам, они с супругой во время отдыха за городом могут себе позволить употребить бокал-другой какого-либо благородного напитка.
Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Охлобыстин , StarHit
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