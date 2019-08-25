«Музыка вне политики»: почему «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернется в Юрмалу и будет проводиться только в Сочи . Об этом заявил председатель жюри мероприятия Игорь Крутой на пресс-конференции за день до открытия фестиваля. Он также отметил, что музыка должна быть вне политики.

Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» не вернется в Юрмалу и отныне будет проводиться только в Сочи. Об этом на пресс-конференции накануне открытия фестиваля заявил председатель жюри музыкального состязания — композитор Игорь Крутой.

Каждый год к участникам новые требования, на конкурсе новые звуки и тембры, новый репертуар. Желаю, чтобы участники справились с волнением. Их участие от многого зависит — от погоды, акустики. Это интереснейшее соревнование. В рамках этого конкурса будут рождаться новые звезды. Желаю, чтобы эти шесть дней конкурса пролетели как позитивный момент и запомнились нам, всем здоровья», — цитирует музыканта RG.

Глава Сочи Анатолий Пахомов , в свою очередь, отметил, что в городе ежегодно проводятся несколько сотен важных мероприятий — и «Новая волна» в этом списке играет особую роль.

«Сюда приезжают авторитетные участники и дорогие гости. Для нас это новый подъем и мотивация. Мы ждем «Новую волну» каждый год и всегда будем поддерживать этот конкурс», — заявил Пахомов.

«В Сочи я хорошо себя ощущаю, здесь свежий ветер. Я рада принять участие в церемонии открытия конкурса «Новая волна» и желаю удачи всем конкурсантам, и если не победы, то яркого, незабываемого момента, в котором смогут раскрыться, чтобы зрители их полюбили», — сказала Нетребко.

В рамках 18-й «Новой волны» выступят 13 участников из 11 стран — Россию в финале конкурса представят исполнители Давинчи и Buranov.

Стоит отметить, что Сочи уже в пятый раз принимает это мероприятие — до 2014 года оно проходило в Юрмале. Организаторы были вынуждены перенести конкурс в Россию из-за запрета латвийских властей на посещение территории страны нескольким отечественным артистам.

Церемония открытия конкурса молодых исполнителей, который продлится пять дней, состоялась вечером 24 августа в концертном зале New Wave Hall. Первым на сцене появился генеральный продюсер и председатель жюри мероприятия Игорь Крутой со словами «Давайте считать конкурс „Новая волна“ открытым!». Он также выразил мнение, что с каждым годом конкурсанты становятся сильнее, передает РИА «Новости».

«Как ребята справятся с волнением, какая погода будет, какая будет акустика и много мелких каких-то вещей, которые очень важны для вокалистов. Это все интереснейшее соревнование, которое скреплено появлением звезд огромного масштаба. И я счастлив, что сам бренд не испятнал себя. Это привлекает… Все-таки в рамках нашего проекта был и Стиви Уандер, Джо Кокер, Анна Нетребко, Дмитрий Хворостовский. Дай Бог, [конкурс] будет существовать и привлекать к себе звезд огромного размера — и в рамках этого фестиваля и конкурса будут рождаться новые звезды», — сказал Крутой.

Ранее депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова прокомментировала идею вернуть в Юрмалу «Новую волну». По ее словам, возвращение конкурса было бы в интересах города как туристического центра.

«Насколько я понимаю, сейчас из-за сложных латвийско-российских отношений такой возможности нет. Поэтому более конкретно этот вопрос можно будет обсуждать после потепления в этих отношениях, которое однажды непременно настанет», — цитирует Кривцову РИА «Новости».