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«Вешают лапшу»: Соловьев обрушился на Ельцин Центр 

Рамблер + ещё 1 22 минуты назад
Популярный телеведущий Владимир Соловьев заявил «URA.RU», что проект Центра имени Б. Н. Ельцина «90-е: История Великого Поворота» — попытка «повесить лапшу на уши».
«Я жил в 90-е, я видел 90-е, мне не надо про 90-е рассказывать сказочки. Я считаю, что там, в Ельцин Центре, и сейчас вешают лапшу на уши», — пояснил изданию телеведущий.
Ранее в своем Telegram-канале Владимир Соловьев сделал перепост сообщения, автор которого — Сергей Колясников — выразил мнение, что «Ельцин Центр будет развивать у россиян любовь к „святым 90-м“».
При этом сам Ельцин Центр подчеркивает, что суть проекта «в создании уникальной информационно-аналитической базы данных о 90-х». А на сайте проекта «90-е: История Великого Поворота» отмечается, что исследование «предполагает отказ от традиционных упрощений» и создание по итогам исследования многотомника.
«Мы намерены завоевать доверие читателей, стараясь обеспечить беспристрастность в отборе описываемых событий, не отодвигая в тень те из них, которые могут трактоваться как «темные страницы истории». Той же задаче будет способствовать стремление при анализе любого значительного события и факта, смысл и последствия которого спорны, представлять различные значимые научные и политические точки зрения», — говорится в описании проекта.
Комментарии463
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Соловьев , Сергей Колясников , Ельцин-центр
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