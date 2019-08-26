«Вешают лапшу»: Соловьев обрушился на Ельцин Центр

Популярный телеведущий Владимир Соловьев заявил «URA.RU», что проект Центра имени Б. Н. Ельцина «90-е: История Великого Поворота» — попытка «повесить лапшу на уши».

«Я жил в 90-е, я видел 90-е, мне не надо про 90-е рассказывать сказочки. Я считаю, что там, в Ельцин Центре, и сейчас вешают лапшу на уши», — пояснил изданию телеведущий.

Ранее в своем Telegram-канале Владимир Соловьев сделал перепост сообщения, автор которого — Сергей Колясников — выразил мнение, что «Ельцин Центр будет развивать у россиян любовь к „святым 90-м“».

При этом сам Ельцин Центр подчеркивает, что суть проекта «в создании уникальной информационно-аналитической базы данных о 90-х». А на сайте проекта «90-е: История Великого Поворота» отмечается, что исследование «предполагает отказ от традиционных упрощений» и создание по итогам исследования многотомника.