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Сына Игоря Верника затравили в Сети за провокационное фото 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сын известного актёра Игоря Верника, студент МХАТа Георгий Верник стал объектом травли в Сети из-за фотографии, которую он сам разместил в Instagram.
Причиной негодования пользователей Сети стал снимок, на котором запечатлён Георгий, сморкающийся в купюру номиналом в пять тысяч рублей.
В частности, продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин обвинил сына Верника в оскорблении национальной валюты.
"Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами", — написал он в комментарии к скандальной фотографии, перепост которой он сделал на своей странице.
Пользователи Сети поддержали Разина, посетовав, что «золотая молодежь» не знает цену деньгам, так как никогда не работала.
"Какое позорище", — написала подписчица.
Многие также обвинили Игоря Верника в плохом воспитании сына, а также в том, что он вырастил «пустышку».
Сразу после разгоревшегося скандала Георгий Верник удалил публикацию из своего профиля в Instagram.
Ранее News.ru писал о том, что московский художественный театр будет отстаивать право своих сотрудников проезжать по Камергерскому переулку. Это связано со штрафом, который был наложен на актёра Игоря Верника, который проехал на своём авто по пешеходному переулку. Пресс-служба театра назвала несправедливыми и неправильными нападки на Верника, который стал «заложником административных нестыковок и недоработок».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Верник , Андрей Разин
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