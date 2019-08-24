Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine

Рэп-исполнитель Мирон Федоров , известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine. О своем решении он объявил со сцены фестиваля Booking Machine Festival.

Рэп-исполнитель попросил больше не ассоциировать его действия с концертным агентством, пишет TJ. Оксимирон ушел из Booking Machine и как глава компании, и как артист.

Рэп-исполнитель сотрудничал с агентством с 2012 года. Оксимирон возглавил Booking Machine в 2017 году.

«Как я не любил и не уважал Booking Machine, и сколько бы сил я не вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что на этом наши пути расходятся», — заявил рэпер со сцены фестиваля Booking Machine Festival.

Он добавил, что пока у него планов где-либо дальше гастролировать.

«Делаем сегодня такую ретроспективу и закрываем программу. Есть шанс, что вы слушаете это вместе в последний раз», — сказал Оксимирон.

Напомним, что в начале года Оксимирон дал двухсекундное матерное интервью Первому каналу на предпоказе фильма «BEEF: Русский хип-хоп» в Санкт-Петербурге.