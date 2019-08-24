Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию из-за алкоголя

Российский актер и режиссер Олег Меньшиков оказался в реанимации. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, художественного руководителя театра Ермоловой доставили в одну из ведомственных клиник после того, как ему экстренно понадобилась медицинская помощь.

Актер почувствовал себя плохо впоследствии употребления алкоголя. В настоящее время информации о состоянии артиста не приводится.