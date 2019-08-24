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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию из-за алкоголя 

Газета.Ru 41 минуту назад
Российский актер и режиссер Олег Меньшиков оказался в реанимации. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, художественного руководителя театра Ермоловой доставили в одну из ведомственных клиник после того, как ему экстренно понадобилась медицинская помощь.
Актер почувствовал себя плохо впоследствии употребления алкоголя. В настоящее время информации о состоянии артиста не приводится.
Ранее сообщалось, что российского рок-музыканта и актера Петра Мамонова госпитализировали в реанимацию с инфарктом.
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Шоу-бизнес , Видео , Петр Мамонов , Олег Меньшиков
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