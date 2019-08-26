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Сына Елены Яковлевой покусала рептилия 

Рамблер + ещё 2 32 минуты назад
Фото: Instagram
Единственный сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», что его укусил за ногу китайский трионикс.
«Характерный сильный отек уже спал, но атака была совершена больше из агрессии, а не самозащиты", — пояснил Шальных.
Он не исключил, что мог чем-то сам спровоцировать трионикса и призвал подписчиков быть внимательнее в болотистой местности.
«Не забывайте про плотную обувь и шесты для прощупывания глубины. Распространяйте эту информацию и мы сможем предотвратить множество несчастных случаев такого плана!» — уверен Денис Шальных.
Свою запись сын Елены Яковлевой сопроводил снимком раны и самой черепахи. При этом он не пояснил, обращался ли к врачам, и закрыл комментарии к записи.
Шоу-бизнес , Общество , Денис Шальных , Елена Яковлева
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