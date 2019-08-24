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Сын Елены Яковлевой пострадал на отдыхе из-за укуса рептилии 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Instagram
Денис Шальных рассказал, как стал жертвой несчастного случая.
Елена Яковлева является примером женственности, утонченности и элегантности. Уже много лет состоит в браке с Валерием Шальных. Поклонники не понимают, как у такой артистки мог вырасти такой эпатажный сын. 26-летний Денис Шальных с головы до ног покрыт татуировками. Некоторые части его тела также украшены пирсингом. Актриса ранее признавалась, что не одобряет такое увлечение наследника, но сделать с этим она ничего не может.
26-летний наследник актрисы не любит публичности. Если он и появляется в шоу или каких-либо постановках, то только ради смеха. Долгое время молодой человек не мог найти работу. Не так давно появились слухи, что его уволили из барбершоп, хотя трудиться парикмахером ему нравилось. Похоже, что после этого Денис уехал в отпуск. На днях он рассказал, как его отдух омрачил несчастный случай. Во время прогулки сына Яковлевой за ногу китайский трионикс (Дальневосточная черепаха, — Прим. Ред.).
«Ребята, сейчас резко стало жарко и рептилии и другие пресмыкающиеся не успели настроиться на смену климата в окраинах нашего прекрасного города… Характерный сильный отек уже спал, но атака была совершена больше из агрессии, а не самозащиты», — поделился Денис.
Молодой человек предположил, что мог чем-то спровоцировать рептилию. Он попросил всех быть более внимательными особенно в болотистой местности. Денис посоветовал надевать для прогулок на таких участках плотную обувь и использовать шесты для прощупывания глубины. Он уверен, что так можно избежать несчастных случаев. К слову, наследник артистки уже трудится в другом барбершопе. Он не уточнил, ушел на больничный или нет.
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Шоу-бизнес , Валерий Шальных , Денис Шальных , Елена Яковлева
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