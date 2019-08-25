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Крутой отказал Юрмале в «Новой волне» 

Рамблер + ещё 15 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Музыкальный конкурс «Новая волна» окончательно сменил прописку на Сочи и не вернется в латвийскую Юрмалу. Об этом заявил председатель жюри композитор Игорь Крутой, передает РИА Новости.
«"Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, она всегда будет здесь в Сочи», — сказал композитор.
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Ранее сообщалось, что мэр Сочи поблагодарил Крутого за переезд конкурса, назвав его стимулом для экономического подъема курорта.
Сочи принимает международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» уже пятый лет. В 2014 году конкурс сменил прописку после русофобских акций Риги, запретивших въезд в Латвию Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову.
Эксперты считают, что латвийские власти изрядно навредили экономике Юрмалы в угоду политическим пристрастиям. «Новая волна» была рекламой и источником дохода для туристических компаний и агентств недвижимости.
Международный конкурс «Новая волна» проходит в восемнадцатый раз. За пять дней в Сочи выступят лучшие артисты из России и других 11 стран, а также приглашенные звёзды Наталья Орейро и Рита Ора.
Комментарии28
Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Игорь Крутой , Рита Ора , Наталья Орейро , Олег Газманов , РИА Новости , Сочи
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