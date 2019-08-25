Крутой отказал Юрмале в «Новой волне»

«"Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, она всегда будет здесь в Сочи», — сказал композитор.

Ранее сообщалось, что мэр Сочи поблагодарил Крутого за переезд конкурса, назвав его стимулом для экономического подъема курорта.

Сочи принимает международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» уже пятый лет. В 2014 году конкурс сменил прописку после русофобских акций Риги, запретивших въезд в Латвию Иосифу Кобзону , Валерии и Олегу Газманову

Эксперты считают, что латвийские власти изрядно навредили экономике Юрмалы в угоду политическим пристрастиям. «Новая волна» была рекламой и источником дохода для туристических компаний и агентств недвижимости.