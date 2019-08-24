Валерия изобразила школьницу — поклонники в восторге

Популярная исполнительница ближе к 1 сентября выложила в своем инстаграме снимки из новой фотосессии, где она предстает в образе старшеклассницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VALERIYA (@valeriya) 22 Авг 2019 в 1:08 PDT Белая блузочка, скромная юбочка, кроссовки, за спиной — небольшой рюкзак.

«В последние дни августа всегда особенно грустно. В сентябре уже примиряешься с неизбежным, и все встаёт на свои места. Так что, друзья, настраиваемся на золотую осень, новый учебный год, концертно-театральный сезон и т.д. — кто на что, и продолжаем жить на всю катушку», — написала Валерия в микроблоге.

Молодежный образ певицы, перешагнувшей 50-летний рубеж, поклонники одобрили.