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Валерия изобразила школьницу — поклонники в восторге 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Популярная исполнительница ближе к 1 сентября выложила в своем инстаграме снимки из новой фотосессии, где она предстает в образе старшеклассницы.
Белая блузочка, скромная юбочка, кроссовки, за спиной — небольшой рюкзак.
«В последние дни августа всегда особенно грустно. В сентябре уже примиряешься с неизбежным, и все встаёт на свои места. Так что, друзья, настраиваемся на золотую осень, новый учебный год, концертно-театральный сезон и т.д. — кто на что, и продолжаем жить на всю катушку», — написала Валерия в микроблоге.
Молодежный образ певицы, перешагнувшей 50-летний рубеж, поклонники одобрили.
«Комсомолочка, да», «Подольше носите свой рюкзак за спиной, на колесиках еще успеем покатать. Вы молодо выглядите, не стесняйтесь, вы выглядите на столько насколько, а не по паспорту», «Школьница!»
Шоу-бизнес
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