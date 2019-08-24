Лада Дэнс выиграла суд у СТС за «Девочку-ночь»

Суд принял решение о том, что канал использовал хит Лады Дэнс незаконно, и должен выплатить штраф компании «Издательство Джем», у которой исключительные права на эту песню.

«Издательство Джем» ранее заключило договор с ее исполнительницей Ладой Дэнс и композитором Леонидом Величковским, — пишет Teleprogramma.pro.

Песня эта прозвучала в сериале «90-е. Весело и громко». Сериал рассказывает о музыкальной Москве тех лет; первая серия вышла на СТС весной этого года.

Речь идет о судьбе поп-группы, которую создали, на первый взгляд, совершенно разные люди — музыканты-гитаристы, студентка хорового училища, преподаватель вокала и бывший десантник. В фильме много музыки и приключений, в том числе криминального толка.

В сериале звучат хиты 90-х, среди них и знаменитая «Девочка-ночь» Лады Дэнс.

Однако об использовании композиции ее правообладатели узнали пост-фактум.

Изначально «Издательство Джем» подало иск на компенсацию в размере 1,1 млн рублей, но арбитражный суд Москвы в итоге уменьшил сумму, подлежащую выплате, до 300 тысяч.