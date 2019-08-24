«А вы работать не пробовали?»: Лолита ответила россиянке

Милявская поставила на место хейтеров, заявивших, что «скакать полуголой по сцене» — бизнес легкий и доходный.

Лолиту наградили премией Nur-Sultan Music Awards. Об этом она рассказала в своем инстаграме, выложив видео, добавив в подписи, что ее успех — это «заслуга слушателя».

Недоброжелатели тут же вцепились в свежий повод поточить зубы.

Певицу обвинили в том, что, якобы, труд артиста — это просто хорошо оплаченная и легкая работа. Бомонд получает большие деньги ни за что. Просто поет и пляшет. А вот народ в стране живет тяжело и бедствует.

«Что же в шахту работать не пошла? на сцене скакать полуголой доходнее!»

«Не задумывалась, на чьи деньги ты сама живешь и кто тебе, красивую жизнь оплачивает? Я ни разу в жизни красивого платья не одела, в санаториях не отдыхала».

Милявская, однако, спокойно поставила на место злобных фолловеров. Просто предложила взять, да и поработать.

"А вы работать не пробовали? Хоть петь, хоть танцевать? Может попробуете?", — ответила певица.

Надо сказать, что многие подписчики Лолиту поддержали, отметив, что злобные нападки — от зависти.