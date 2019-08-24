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«А вы работать не пробовали?»: Лолита ответила россиянке 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Милявская поставила на место хейтеров, заявивших, что «скакать полуголой по сцене» — бизнес легкий и доходный.
Лолиту наградили премией Nur-Sultan Music Awards. Об этом она рассказала в своем инстаграме, выложив видео, добавив в подписи, что ее успех — это «заслуга слушателя».
Недоброжелатели тут же вцепились в свежий повод поточить зубы.
Певицу обвинили в том, что, якобы, труд артиста — это просто хорошо оплаченная и легкая работа. Бомонд получает большие деньги ни за что. Просто поет и пляшет. А вот народ в стране живет тяжело и бедствует.
«Что же в шахту работать не пошла? на сцене скакать полуголой доходнее!»
«Не задумывалась, на чьи деньги ты сама живешь и кто тебе, красивую жизнь оплачивает? Я ни разу в жизни красивого платья не одела, в санаториях не отдыхала».
Милявская, однако, спокойно поставила на место злобных фолловеров. Просто предложила взять, да и поработать.
"А вы работать не пробовали? Хоть петь, хоть танцевать? Может попробуете?", — ответила певица.
Надо сказать, что многие подписчики Лолиту поддержали, отметив, что злобные нападки — от зависти.
«Какая ты красотка умничка, всем отвечаешь даже на глупые вопросы:)) обожаю тебя», «Лолита, ответ супер. Прямо в точку», «Поздравляю! (К комментарию) Каждый трудится на своем поприще как может и, как Бог дал! Я довольна, например своей жизнью ровесница буквальная Лолиты! Не завидуйте, грех».
Комментарии266
Шоу-бизнес , Видео
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